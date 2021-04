بسبب كورونا.. غوغل تلغي احتفال “كذبة أبريل”

للعام الثاني على التوالي قامت شركة غوغل الأمريكية بإلغاء الاحتفال بكذبة أبريل عبر منصتها.

وأوضحت الشركة الأمريكية إنّها رفضت مشاركة المقالب والمزحات التي تنتشر في هذا اليوم، وبررت إيقاف هذا التقليد باحترام العالمين في محاربة كورونا، ولمنع انتشار المعلومات المضللة حول الفيروس.

ونشرت رئيسة قسم التسويق في غوغل رسالةً قالت فيها: في الظروف العادية تعد كذبة أبريل أحد تقاليد غوغل، لكنّنا هذا العام سنوقف الاحتفال بها للمرة الثانية احتراماً للأشخاص الذين يحاربون جائحة كورونا.

ودعت الناس لإبقاء نكات شهر أبريل الجاري لشهر أبريل في العام القادم، وقالت إنّ الهدف الآن مكافحة الجائحة، على أن يتم الاحتفال في العالم المقبل بزوالها.

يذكر أنّ هذه المرة الثانية على التوالي التي تلغي فيها الشركة الأمريكية هذا التقليد، بعدما ألغته في العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

