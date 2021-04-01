ملحم زين يستعد لطرح “ميني ألبوم” جديد

يستعد الفنان اللبناني ملحم زين لإطلاق ميني ألبوم جديد وأغنية باللهجة العراقية خلال الفترة القادمة.

وأوضح ملحم زين في تصريحات تلفزيونية إنّ الميني ألبوم سيحتوي على أغنية باللهجة اللبنانية، وأخرى باللهجة المصرية، وثالثة باللهجة الخليجية، وأشار لأنّه استقر على الأغنية اللبنانية في حين لم يحسم أمر الأغاني الأخرى.

وأبدى النجم اللبناني رغبته وحماسه لتقديم الأغاني باللهجتين المصرية.

وأكدّ ملحم زين استعداده لإطلاق أغنية كول مشتاك باللهجة العراقية بحلول عيد الفطر المبارك، وقال إنّ التحضيرات للأغنية التي سيصورها على طريقة الفيديو كليب قد أصبحت في مراحلها الأخيرة.

يشار إلى أنّ ملحم زين سيكون حاضراً في الموسم الرمضاني القادم من خلال أداء تتر مسلسل على صفيح ساخن.

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