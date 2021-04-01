مصر تتخذ إجراءات أمنية لتأمين موكب المومياوات الملكية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، يوم السبت القادم، لتأمين موكب نقل 22 مومياء من المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارات القومي بمنطقة الفسطاط.

وتأتي الخطوة المصرية، ضمن الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مرورًا بشارع كورنيش النيل.

وأوضحت الوزارة، أنها ستقوم بغلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبري 6 أكتوبر، وكوبري 15 مايو، وغلق مطالع كوبري 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل، وغلق كوبري الجلاء في الاتجاه القادم من الجيزة.

وأضافت وزارة الداخلية المصرية، أنها ستقوم بغلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له، بدءًا من كوبري قصر النيل حتى منطقة الاحتفال، وغلق كوبري الجامعة وكوبري عباس للقادم من الجيزة، وطريق «مصر، حلوان» في اتجاه ميدان أثر النبي، وغلق منازل كوبري المنيب، وطريق الأوتوستراد التي تؤدي إلى ميدان أثر النبى.

وتابعت الوزارة، “غلق محطة مترو السادات، من الساعة 12 ظهرا حتى الـ9 مساءً”.

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