معرض “مسافات” في المغرب.. يحاكي التجربة الإنسانية مع كورونا

افتُتح معرض “مسافات” بالمتحف الوطني للتصوير بالرباط، الذي يوثق اللحظات الإنسانية التي تقلصت بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

ويأتي المعرض، ضمن تعاون بين المعهد الفرنسي بالمغرب، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، ووكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” بشراكة مع شركة “ريضال”، ويعرض حياة مجتمع عالمي أصبح افتراضيا وآمنا وقادرا على العمل بشكل مستمر في عالم شل الوباء أوصاله.

وأعربت سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن سعادتها بما يتيحه هذا التعاون من عرض لصور فوتوغرافية، سواء داخل متحف التصوير الفوتوغرافي أو خارجه، يتناول جوانب من تداعيات الوباء في جميع أنحاء العالم.

ووصفت لوغال، افتتاح معارض في المملكة، في ظل الأزمة الوبائية، يعد “فرصة قيّمة”، داعية الجمهور إلى الاستمتاع بهذه المعارض.

من جهته، وصف رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف مهدي قطبي، افتتاح هذا المعرض بالاستثنائي. وقال “أؤكد دائما أن من دواعي سروري افتتاح معرض، ونشر الأمل، لأن المعرض أمل وجمال”.

وأكد السيد قطبي، في تصريح للوكالة، على أهمية بث رسائل الأمل والفرح والحياة، وهي رسائل يحملها معرض التصوير الفوتوغرافي هذا، والذي يمتد إلى غاية 30 يونيو القادم، في التزام صارم بالقواعد الصحية.

من جهتها، أشارت مديرة مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالرباط، صوفي بونس، إلى أن الوكالة الفرنسية هي “مصدر هذا المعرض الضخم، الذي يغطي ثلاثة مواقع بالرباط، ويعرض أكثر من 200 صورة، ما يجعل منه أكبر تظاهرة لوكالة فرانس برس، وهو معرض نادر للغاية”.

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