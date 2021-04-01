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وكالة ناسا تطلق مروحية صغيرة إلى المريخ

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية، إطلاق مروحية صغيرة “إنجينويتي”، جرى نقلها إلى المريخ على متن المركبة الفضائية بيرسيفرانس، في 11 أبريل الجاري.

وأوضحت ناسا في تغريدة لها على تويتر: “مروحية المريخ تستعد الآن لفعل شيء لم يُفعل قط من قبل: رحلة جوية مسيطر عليها تعمل بالطاقة على كوكب آخر”.

وأشارت الوكالة الأميركية، إلى أن الصور التي التقطتها المروحية من البيانات، ستصل إلى الأرض في اليوم التالي، أي في 12 أبريل.

وأرسلت المروحية التي تزن 1.8 كيلوغرام تقريرها الأول عن الحالة إلى مركز المراقبة في باسادينا بكاليفورنيا بعد هبوط بيرسيفرانس.

وستقلع “إنجينويتي” من على منصة بحجم “عشرة أمتار x عشرة أمتار”. وخلال رحلتها ستصل المروحية إلى ارتفاع نحو ثلاثة أمتار وستظل في مكان واحد لنحو ثلاثين ثانية، ثم تدور وترجع إلى الأرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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