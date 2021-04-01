معرض للكتب والمخطوطات النادرة يُفتتح قريبا في بغداد

من المقرر، افتتاح معرض للكتب والمخطوطات النادرة في بغداد، التي يقدر عمرها بألف عام، وذلك تحت شعار “التراث والأوبئة”، في الرابع من أبريل الجاري.

والمخطوطات النادرة، التي لا تقدر بثمن، كتبت بثماني لغات، ستكون متاحة للجمهور في معرض تقيمه دار المخطوطات العراقية ببغداد في قاعة “طه باقر”.

وأشار المدير العام لدار الكتب والوثائق بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية أحمد العلياوي، “إلى أن هذا المعرض يقام كجزء من فعاليات يوم المخطوط العربي الذي اعتمد في اجتماع وزراء الثقافة العرب عام 2013، والذي قرر أن تقام في مثل هذا اليوم معارض متخصصة بالمخطوطات في كل البلدان العربية”.

وذكر العلياوي، أن معرض هذا العام اتخذ شعار “التراث والأوبئة” بغية تركيز الضوء على إجراءات الصيانة وحفظ المخطوطات من الاندثار والتلف.

وأضاف المدير العام لدار الكتب والوثائق بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، أن المخطوطات التي ستُعرض، بلغات متعددة منها العربية والتركية والفارسية والسيريالية والعبرية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، في مجالات تشمل الفقه والأدب والشعر واللغة والسياسة والتصوف.

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