دراسة – نظام الأندرويد يقوم بجمع بيانات المستخدمين 20 ضعف نظام iOS

أشارت دراسة جديدة أن نظام الأندرويد يقوم بجمع الكثير من بيانات المستخدمين مقارنة بنظام iOS على هواتف الايفون.

جمع بيانات المستخدمين .. الأندرويد أضعاف iOS

وفقاً للدراسة التي أجراها الباحث التقني دوجلاس ليث بجامعة ترنيتي بولاية تكساس الأمريكية فإن كلاً من نظامي الأندرويد و iOS يجمعان البيانات من المستخدمين بصورة دورية على مدار اليوم.

الفارق أن نظام الأندرويد فيما يبدو يجمع بيانات أكثر من نظيره على الايفون، مثلاً عند قيام المستخدم بشراء جهاز جديد وإعداده للاستخدام يقوم نظام الأندرويد بجمع بيانات مقارها 1 ميجابايت في مقابل 42 كيلوبايت فقط على الايفون. ( 1 ميجابايت = 1000 كيلوبايت ).

في وضع عدم الاستخدام، يقوم نظام الأندرويد بجمع نحو 1 ميجابايت أيضاً من البيانات في مقابل 52 كيلوبايت على نظام iOS على الايفون.

الباحث وضح كيف يتم جمع البيانات على كلا النظامين إلا أن هناك بعض المآخد على الدراسة مثل استخدامه هاتف ايفون 8 بنظام تشغيل iOS 13.6.1 للدراسة وهو قطعاً ليس النسخة الأحدث من نظام iOS.

كذلك تم استخدام هاتف هاتف جوجل بكسل 2 الذي يعمل بنظام Android 10 الذي تم إطلاقه العام المقبل.

جوجل من جهتها ردت رسمياً على هذه الدراسة بعد نشرها على موقع Arc Technica التقني حيث شككت في الطريقة التي أجريت بها الدراسة، وقالها إن تقديرات جمع البيانات مبالغ فيها.

يقوم أي نظام تشغيل بجمع بيانات المستخدمين لغرض تحسين تجربة الاستخدام للنظام والتطبيقات الافتراضية العاملة عليه، إلا أن تلك العملية تثير الشكوك حول خصوصية بيانات المستخدمين أياً كان حجم البيانات التي يتم تجميعها.