الطوارق في “أغرم المدينة العائمة”

خاص| 218

أوضح السيناريست، هاشم الزروق لـ218، أن مسلسله الدرامي الجديد” أغرم المدينة العائمة”؛ هو محاولة لصنع استكمالٍ جديدٍ، وامتدادٍ آخر للخرافة الليبية، وصنع أحداث تلائم البيئة الليبية بصفة عامة.

وتمت الاستعانة بالثقافة التارقية؛ لتجسيد هذه القصص والخرافات.

ومن المقرر عرض المسلسل على الشاشة الليبية، في الموسم الرمضاني القادم.

“أغرم”؛ هو الاسم القديم لمدينة غات، وسُمّيت بـ”المدينة العائمة”؛ لمواجهتها السيول عبر الزمن، دون أي أضرار في بنائها، وبنيتها التحتية.

تدور أحداث العمل في مدينة غات، ويتناول قضايا الطوارق وحياتهم ومعيشتهم وتنقّلاتهم داخل ليبيا، وفي منطقة الصحراء الكبرى، ويتحدث عن المدينة العائمة، وهي مدينة “أغرم”، حسب أسطورة الطوارق المعروفة.

ويضيف “الزروق”: الطوارق مُكوّنٌ مهمٌّ من مكوّنات ليبيا، بالإضافة إلى أن أسلوب حياتهم الساحر والمليء بالأحداث المميزة؛ يعتبر بيئةً خصبةً لأي طرح درامي، من حيث التفعيل والتجسيد البصري.

وعن الصعوبات التي واجهته أثناء الكتابة، يقول: الصعوبة تكمن في صنع عالم خاص موازٍ ومختلف، يسوده التشويق المبنيّ على شخصيات تحمل صفاتٍ خاصةً، وأفكارًا متفردةً تُذكي جذوة الصراع القائم في هذا العالم.

ويشير هاشم الزروق إلى أن الدراما الليبية في تطور ملحوظ، وتمر بانتعاشٍ كبيرٍ، من حيث المضمون والطرح البصري.

مسلسل “أغرم المدينة العائمة”؛ من إنتاج شركة “رؤى” الإعلامية، ومن تصوير وإخراج بوبكر زين العابدين، وبطولة نخبة من نجوم الدراما الليبية

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