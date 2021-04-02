جوجل ستمنع التطبيقات الموجودة على هاتفك من معرفة التطبيقات الأخرى المنصبة

من المعروف والمنطقي أن جوجل تعمل بحذر شديد فيما يتعلق بالصلاحيات التي يستطيع مطوري التطبيقات الوصول إليها على الهواتف، وها هي جوجل تنوي حرمان هؤلاء المطورين من خاصية جديدة، حيث أن الشركة تخطط لمنع المطورين من معرفة التطبيقات على الهاتف التي ينصبها المستخدم على هاتفه وذلك عند استخدامه لتطبيق هذا المطور.

منع معرفة التطبيقات على الهاتف

طبقًا لـXDA، جوجل قد قامت بتنفيذ تحديثات على برنامج المطورين Developer Program Policy، وبناءًا على هذه التحديثات فسيكون الأمر أصعب على المطورين أن يعرفوا التطبيقات على الهاتف الخاص بالمستخدم عند استخدامه لتطبيق من تطوير هؤلاء المطورين.

في الوقت الحالي، لن يكون بإمكان التطبيق أن يعرف التطبيقات الموجودة على هاتفك إلا إذا كان هذا التطبيق هو جزء من عدد من التطبيقات يعملون على مهمة واحدة، مثل التطبيقات الخاصة بالبنوك والتي تنقسم لأكثر من تطبيق بأكثر من هدف، وهنا صنفت جوجل المعلومات حول التطبيقات التي تم تنصيبها على الهاتف بأنها معلومات شخصية وحساسة.

التطبيقات التي سيكون بإمكانها معرفة هذا النوع من المعلومات هي تطبيقات مكافحة الفيروسات، متصفحات الإنترنت وتطبيقات البحث ضمن النظام، وحسبما عرفنا، هذا النظام سيتم تطبيقه على كل التطبيقات والبرامج الجديدة وكذلك كل التطبيقات التي ستحصل على تحديثات من خلال متجر بلاي، وذلك بدايةً من شهر نوفمبر من العام الجاري 2021، أي أن المطورين لازال أمامهم ستة أشهر.