ممنوع النوم قبل الملكة والتقاط السيلفي.. إليك أبرز قواعد الإتيكيت في العائلة المالكة

عندما يتعلق الأمر بالآداب وقواعد الإتيكيت، فقليلٌ من الناس يعرفون مدى أهمية هذه القواعد للعائلة البريطانية المالكة، فهناك قواعد في البيت الملكي البريطاني بخصوص كل شيء، الملابس، الهدايا، الطعام وحتى تسمية الأطفال حديثي الولادة.

وتقول خبيرة الإتيكيت ميكا ميير، في تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن أفراد العائلة المالكة يتدربون على تلك القواعد منذ صغرهم وتحديدًا بمجرد أن يكبروا بما يكفي للجلوس على مائدة، وكذلك الأشخاص البالغين الذين ينضمون للعائلة لاحقاً مثل دوقتي كامبريدج وساسكس.

تحية الملكة بطريقة محددة: لا يوجد قاعدة معينة لتحية الملكة إلا أنه يجب على الجميع تحية الملكة بمجاملة، ويذكر التقرير أنه بالنسبة للرجال فيجب إحناء الرأس قليلًا، أما النساء فيجب أن تنحني بشكل كامل، أما الأشخاص الآخرين فيفضل تحية الملكة بالمصافحة بالطريقة المعتادة، وعند مخاطبة الملكة فيجب أن يتم مناداتها بكلمة “جلالتك” ثم “سيدتي”.

الأطفال يجب أن يلعبون يوميًا في الخارج: الأطفال في العائلة المالكة في بريطانيا لديهم جدول صارم، لكنه يتضمن جلسة واحدة على الأقل من اللعب في الهواء الطلق يوميًا، مثل ركوب الدراجات واللعب مع كلابهم أو القيام ببعض أعمال البستنة.

ارتداء ملابس مناسبة في جميع الأوقات: من النادر أن ترى أفراد العائلة المالكة في الأماكن العامة، لكن يجب عليهم جميعًا ارتداء ملابس محتشمة ومناسبة، إضافة إلى ذلك لا يرتدون الفراء الحقيقي مع تفضيل الملكة للفراء الصناعي، ويقول أحد الخبراء أن الأعضاء الذكور يجب أن يرتدوا سراويل قصيرة حتى يبلغوا سن الثامنة، أما النساء فيمنع عليهن ارتداء جوارب ضيقة، كما أنهن يرتدين القبعات في المناسبات الرسمية ما لم يكن ذلك بعد السادسة، كمايجب تجنب طلاء الأظافر اللامع، ولا يجب أن تكون التنانير فوق الركبة، كما يطلب من الجميع ارتداء ملابس سوداء عند السفر إلى الخارج في وجود حالة وفاة.

ممنوع التقاط صور سيلفي: لا يمكن رؤية أفراد العائلة المالكة وهم يلتقطون صور سيلفي مع المعجبين، وتقول إحدى الخبراء إنه يفضل أن يتفاعل أفراد العائلة بشكل شخصي بدلًا من جعل الأشخاص يطلبون التقاط صور شخصية، فيمغان ماركل قالت لحشد من الناس في عام 2017 “لا يسمح لنا بالتقاط صور سيلفي”.

بعض الأطعمة ممنوعة: يمنع أفراد العائلة المالكة من أكل المحار عندما يخرجون وذلك خوفًا من أي تسمم غذائي، كما يفضل التقليل من الوجبات البحرية في الخارج.

ممنوع النوم قبل الملكة: وفقًا للسكرتير الخاص السابق للملكة، السير ويليام هيسلتين، فإن الخلود إلى النوم قبل الملكة يعتبر من الآداب السيئة، ويقول السير إن الأميرة الراحلة دايانا وجدت صعوبة في هذه القاعدة، فالليالي الملكية طويلة وكانت مؤلمة بالنسبة للأميرة دايانا.

الجلوس بطريقة معينة: يجب ألا تجلس النساء في العائلة المالكة وسيقاهن متقاطعات عن الركبة، وينصح للنساء تحديدًا بجلسة معينة يطلق عليه اسم “الدوقة المائلة” حيث تميل ساقيها قليلاً إلى جانب واحد.

المشي خلف الملكة: عندما يكون هناك موكب للعائلة المالكة، فيطلب منهم الدخول بترتيب الأسبقية، بحيث تكون الملكة إليزابيث الثانية في بداية الموكب، ثم دوق إدنبرة وهو الأمير فيليب، ثم أمير ويلز، ودوقة كورنوال، ودوق ودوقة كامبرديج.

هناك العديد من التوقعات عندما يتعلق الأمر بملابس العائلة المالكة. السبب الرئيسي هو أنه من المتوقع أن يرتدوا ملابس محتشمة وذكية لجميع المناسبات ونادرًا ما يتم رؤيتهم في الأماكن العامة ، على سبيل المثال ، بنطلونات رياضية.

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