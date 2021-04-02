هذا هو مستقبل هاتف ايفون SE رخيص الثمن خلال السنوات القادمة!

هاتف ايفون SE هو إصدار الايفون رخيص الثمن، صدر أول مرة عام 2016 ثم مرة ثانية عام 2020 والآن تظهر تسريبات جديدة حول مستقبل هذا الهاتف.

التسريبات مصدرها المحلل روس يونج ويدعي أن ابل سوف تكشف هذا العام عن نسخة مطورة من هاتف ايفون SE بنفس قياس الشاشة 4.7 إنش مع تطوير المواصفات الداخلية والكاميرا ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

قبل ذلك تسريبات سابقة قالت أن أبل لن تكشف عن نسخة جديدة من هاتف ايفون SE رخيص الثمن جديد إلا بحلول منتصف العام القادم 2022.

المثير في التسريبات الأحدث أن ابل تخطط لإطلاق نسخة أخرى من هاتف ايفون SE عام 2023 بشاشة كبيرة تبلغ 6.1 إنش.

ابل سوف تعتمد تصميماً جديداً في الشاشة به ثقب يحتوي على الكاميرا عوضاً عن النتوء العلوي “النوتش” المعتاد في سلسلة الايفون، قد نرى أيضاً إضافات أخرى مثل بصمة الإصبع في الشاشة.

على الرغم من أن هاتف ايفون SE يبدو تقليدياً في الشكل والمواصفات مع حواف الشاشة السميكة وحساس بصمة الإصبع إلا أنه يعتبر منتجاً ناجحاً لأبل، وقد شجع الإقبال الكثيف عليه إطلاق نسخة رابعة أصغر حجماً في سلسلة ايفون 12 هي iPhone 12 Mini.