شاومي تُطلق “لابتوب” جديداً بمواصفات رائعة

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن لابتوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه Mi Laptop Pro.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج إنتل Core i5 أو Core i7، وكرت شاشة GeForce MX450.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة E4OLED مقاس 15 بوصة، ودرجة سطوع تصل إلى 600 نيت، ودقة عرض 3.5K، وكثافة عرض 261 بيكسل لكل إنش، وتغطية الألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ12 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على نظام تبريد يحتوي على مروحتين، وبطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، منفذ Thunderbolt4، ومنفذي USB-C.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الجهاز الجديد في الأسواق العالمية يوم 2 أبريل الجاري، بسعر يصل إلى 990 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية