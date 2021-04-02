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إنستغرام ينافس “تيك توك” بميزة جديدة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيها لمنافسة “تيك توك” قامت شركة فيس بوك الأمريكية بإضافة ميزة Reels Remix لمنصة إنستغرام.

ومن خلال الميزة الجديدة سيكون المستخدمون قادرين على تحميل فيديوهات تفاعلية جديدة، بالإضافة إلى فيديوهات لمستخدمين آخرين.

وتتشابه الميزة الجديدة في عملها مع خدمة Duet الموجودة في تيك توك.

وتهدف إنستغرام من إطلاق هذه الميزة تشجيع مستخدميها على تسجيل فيديوهات أكثر حيوية، بالإضافة لإمكانية التفاعل مع المستخدمين الآخرين والفيديوهات التي يقومون بطرحها.

وللحصول على الميزة الجديدة يجب أن يقوم المستخدم بالتوجه لقائمة Reels، ومن ثم اختيار Make Remix، ثم تسجيل الفيديو أو تحميله، وإجراء التعديلات التي يرغب فيها المستخدم عليه أو دمج فيديو آخر معه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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