كرواتي يُحطّم الرقم القياسي في حبس الأنفاس تحت الماء

دخل الكرواتي “بوديمير بودا شوبات” البالغ من العمر 54 عاماً موسوعة غينيس، بعدما نجح في تحطيم الرقم القياسي السابق في حبس الأنفاس تحت الماء والمسجل باسمه.

وشهد مسبح بلدة سيساك المحاولة النجاحة للرياضي الكرواتي، والتي تمت تحت إشراف عدد من الأطباء وبحضور مجموعة من المراسلين.

وقام بوديمير باستنشاق أكبر قدر ممكن من الأوكسجين النقي قبل أن يغطس في الماء بدون أي معدات للتنفس، ويبقى تحت الماء لمدة 24 دقيقة و33 ثانية.

وعبّر الرياضي الكرواتي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بعد سنوات من التدريب والاستعدادات، وقال إنّ ابنته ساشا البالغة من العمر 20 عاماً والتي تعاني من الشلل الدماغي والتوحد هي من ساعدته على القيام بهذه المغامرة.

وأشار لرغبته بجمع التبرعات من هذا التحدي لمساعدة منطقته التي تدمرت بفعل الزلزال الذي ضربها في ديسمبر الماضي.

يُذكر أنّ الرقم القياسي السابق مسجل باسمه أيضاً، وكان 24 دقيقة و11 ثانية.

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