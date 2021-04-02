كاسيو تُطلق أولى ساعاتها الذكية “جي شوك”

دخلت شركة كاسيو اليابانية سوق الساعات الذكية بإطلاقها أولى ساعاتها الذكية التي حملت اسم “جي شوك”، والرمز التجاري G-Squad GSW-H1000.

وستعمل الساعة الجديدة بنظام تشغيل Wear OS، وستحتوي على شاشة LCD بسمك مضاعف وقدرة على إظهار الخرائط والإشعارات الواردة للهاتف الذكي.

وتتميز الساعة الجديدة باحتوائها على نظام استشعار لنبضات القلب، وأنظمة تصوير كاسيو للتدريبات البدنية.

وستحتوي الساعة على بطارية تجعلها تعمل لمدة 1.5 يوم فقط، ويُعد هذا الأمر من أبرز العيوب الموجودة في الساعة الفاخرة.

يُذكر أنّ اليابانية ستوفر ساعتها الفاخرة باللونين الأسود والأزرق، وستطلقها في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 700 دولار أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية