بصور من دبي.. نادين نجيم تشوّق جمهورها لأعمالها القادمة

شوقت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها لأعمالها القادمة، وذلك من خلال نشرها عدة صور لها من مدينة دبي الإماراتية على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام.

وظهرت النجمة اللبنانية بإطلالة مميزة وعلّقت على الصور بالقول: عندما تكون في دبي تعمل مشاريع جديدة ابقوا متابعين.

ولم تفصح نادين نسيب نجيم عن الأعمال التي ستقوم بتصويرها في دبي، وتركت هذا الأمر بمثابة مفاجأة لجمهورها.

يشار إلى أنّ الفنانة اللبنانية المتألقة ستظهر في الموسم الرمضاني القادم من خلال مسلسل 2020 والذي سيجمعها بالنجم السوري قصي خولي، حيث ستلعب دور ضابط شرطة تتولى التحقيق والكشف عن عصابة كبيرة يقودها قصي خولي.

ومسلسل عشرين عشرين من تأليف نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وبطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معين شريف وغيرهم.

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