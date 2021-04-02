مهرجان الأغنية التونسية يعود بعد غياب لـ12 عاما

أحيا النجم التونسي صابر الرباعي أولى حفلات الدورة 20 من مهرجان الأغنية التونسية وهي الأولى منذ 12 عاما.

وقدّم الفنان التونسي وصلة من أغانيه القديمة التي اشتهر بها في بداية مسيرته الفنية كسلطان هواك، وصرخة التي كانت سبب فوزه بإحدى الجوائز الأولى في المهرجان في إحدى السنوات.

وفي الجزء الثاني من الوصلة التي أقيمت على مسرح دار الأوبرا بالمدينة الثقافية بتونس، قام أمير الغناء العربي بغناء مجموعة من أغاني المطربة التونسية الراحلة صليحة تكريماً لروحها.

كما شهدت الليلة الأولى من المهرجان الذي يقام بإشراف وزارة الثقافة التونسية تكريم الفنانة سلاف.

يذكر أنّ سهرات مهرجان الأغنية التونسية ستستمر بشكل يومي حتى يوم السبت القادم، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

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