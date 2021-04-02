بيع شارة رونالدو التي ألقاها على الأرض بـ64 ألف يورو

بيعت شارة القيادة التي ألقاها النجم البرتغالي في مباراة البرتغال وصربيا التي أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم في مزاد علني خيري، بقيمة 64 ألف يورو.

وكان أحد عمال الملعب قد التقط الشارة التي ألقاها الدون في لحظة غضب بعدما رفض حكم المباراة احتساب هدف له في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، وقام بإعطائها لجمعية خيرية من أجل بيعها في مزاد علني لجمع الأموال لعلاج طفل يبلغ من العمر 6 أشهر يعاني من ضمور عضلات العمود الفقري.

وحاول البعض تعطيل المزاد الذي استمر 3 أيام من خلال دفع أرقام خرافية في الشارة، وهذا ما دفع السلطات المحلية للتعهد بتعقبهم.

يُذكر أنّ النجم البرتغالي خرج من ملعب المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل بهدفين لهدفين قبل ثواني من نهايتها، بعد رفض الحكم احتساب الهدف الذي سجله بحجة عدم تجاوز الكرة لخط المرمى بشكلٍ كامل.

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