نُظم غذائية سيئة تُدمّر المناعة وتفتح الباب للأمراض

حذّرت اختصاصية التغذية الروسية “أنتونينا ستارودوبوفا” من النُظم الغذائية غير المتوازنة، وقالت إنّ اتباع هذه النظم يُنقص من الاستجابة المناعية، ويقلل مقاومة الجسم للأمراض.

وأشارت كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة بالعاصمة الروسية موسكو لخطورة فقدان الوزن الحاد والشاذ، وأكدت عدم وجود داعي لتحديد الطعام، واتّباع الحميات الغذائية العصرية الجديدة غير المتوازنة، وقالت إنّ هذه الحميات تضر الجسم، وتسبب انخفاض الاستجابة المناعية للجسم ومقاومته للأمراض.

ودعت الناس لاتّباع النظام الغذائي الصحي، وممارسة النشاط البدني بشكلٍ معتدل، وقالت إنّ هذين الإجراءين يساعدان على عودة الجسم إلى حالته الطبيعية.

يذكر أنّ الخبيرة الروسية أكدت أهمية تخفيض الوزن الزائد بشكل تدريجي، وقالت إنّ هذه الطريقة أفضل من الحميات غير المتوازنة التي تساهم في إنقاص الوزن بشكل سريع.

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