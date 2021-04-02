أشبه بمعجزة.. يمشي بعد 28 عاماً من إصابته بالتصلب المتعدد

تمكن البريطاني ميرلين كيرتس البالغ من العمر 75 عاماً من استعادة قدرته على المشي بعد 28 عاماً من إصابته بالتصلب المتعدد، وذلك بفضل دورة مجانية.

حيث شارك ميرلين في دورة تدريبية مجانية لمدة 16 أسبوع في جمعية التصلب العصبي المتعدد، ساعدته على المشي مجدداً.

وتضمنت الدورة جلسات تحريك الجزء العلوي والسفلي من الجسم، بالإضافة لتمارين القلب، والأوعية الدموية.

وقال ميرلين إنّه جرّب العلاج الطبيعي في وقتٍ سابق، ولم يستفد منه، لكنّ أشهر الدورة الأربعة ساعدته في استعادة القدرة على المشي، حيث بات قادراً على الوقوف والمشي بواسطة إطار معدني.

وعبّر الرجل الذي يعيش في ويلز عن سعادته بهذا الأمر، وقال إنّ السعادة غمرت زوجته وأبناءه وأحفاده عندما شاهدوه يمشي للمرة الأولى.

يذكر أنّ مرض التصلب العصبي يُعد حالة مرضية مدمرة للأعصاب في الجسم، وتمنع الشخص من القيام بأبسط الحركات، وتسبب تدهوراً عاماً في المشي والكلام.

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