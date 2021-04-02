دانييل كريج يلعب دور البطولة في فيلم نايفر أوت

أكدت شبكة نتفليكس شراءها لحقوق فيلمين جديدين سيلعب دور البطولة فيهما الممثل الشهير دانيل كريج، الذي لعب دور العميل 007 جيمس بوند في السلسلة الشهيرة.

وقالت الشبكة العالمية إنّها ستنتج جزأين جديدين من فيلم الجريمة نايفر أوت، الذي عُرض في العام 2019.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنّ شبكة البث العملاقة دفعت حوالي 450 ميلون دولار أمريكي؛ من أجل الحصول على حقوق بث الجزأين الجديدين اللذين سيجمعان الممثل الأمريكي بالمخرج ريان جونسون مجدداً.

من جانبها لم تؤكد نتفليكس قيمة الصفقة، واكتفت بالقول إنّ الأرقام الواردة في التقارير الصحفية غير دقيقة.

يذكر أنّ الجزء الأول الذي عُرض عام 2019 حقق إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، وصلت قيمتها إلى 311 مليون دولار أمريكي.

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