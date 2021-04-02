أوبو تكشف مواصفات هاتفها المنتظر “F19”

أماطت شركة أوبو الصينية اللثام عن هاتف جديد ببطارية قوية ومواصفات مميزة أطلقت عليه Oppo F19.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 662، ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Color OS.

وزودت الشركة الصينية بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة ومعدل تحديث 60HZ، وجودة عرض FHD، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الثانية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 6 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تفصح عن سعر الهاتف الجديد وموعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية