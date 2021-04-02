تويتر تطلق رصاصة الرحمة على تطبيق Periscope

أعلنت شركة تويتر عن إغلاق تطبيق Periscope الذي كان سبباً في انتشار عمليات البث من الهواتف الذكية، بعد 6 سنوات من إطلاقه.

وقالت تويتر إنّها أزالت التطبيق من متاجر التطبيقات، ولن يكون بإمكان أي شخص الوصول إليه أو إلى الميزات التي يحتوي عليها.

ونشرت توتير تغريدةً قالت فيها: إنّ اليوم هو آخر يوم لتطبيق Periscope، ونرحل مع امتنانا لجميع المبدعين والمشاهدين الذين ساهموا في إضافة المتعة والبهجة عبر مجتمع Periscope.

وبررت تويتر إغلاق التطبيق الذي استحوذت عليه بالعام 2015 بتراجع عدد المستخدمين.

ودعت تويتر مستخدمي التطبيق للجوء لخدمة Twitter Live من أجل إجراء بث مباشر، في حين سيكون بإمكان العلامات التجارية، الناشرين، والمبدعين القيام بالبث المباشر باستخدام Media Studio.

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