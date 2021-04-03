لينوفو تكشف عن مواصفات هاتف الألعاب Lenovo Legion 2 Pro

لينوفو ستكشف رسميًا عن هاتف الألعاب Lenovo Legion 2 Pro في يوم 8 أبريل المقبل، وذلك ضمن السوق الصيني، قبل أن يتم الكشف عن الهاتف وتوفره عالميًا أو في بلدان محددة كما حدث في الإصدار السابق من الهاتف، واليوم استخدمت لينوفو شبكة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo للكشف عن عدد من مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف الألعاب Lenovo Legion 2 Pro

الهاتف الجديد قادم مع شاشة ضخمة بقياس 6.92 بوصة، وهي التي ستكون أكبر بفارق كبير من إصدار العام السابق والذي أتى مع شاشة 6.55 بوصة! الشاشة ستكون من نوع أوليد إلى جانب دعم تردد 144 هيرتز! وهو رقم كبير ظللنا لا نراه إلا في شاشات الكمبيوتر لسنوات!

من ناحيته، أكد السيّد Chen Jin مدير قطاع الأعمال في لينوفو أن الهاتف سيستخدم شاشة سامسونج الشهيرة Samsung AMOLED E4 وهو خيار موفق جدًا من لينوفو، هاذ في حين أن الهاتف سيأتي بدون نوتش للكاميرا، وغالبًا ما ستكون على شكل ثقب.

تتميز هذه الشاشة بأنها متوازية من جميع الأطراف، هذا إلى جانب أنها ستقدّم أقل وقت استجابة ممكن Latency بالإضافة إلى التردد المميز بطبيعة الحال.

من المتوقع أن يأتي هاتف الألعاب Lenovo Legion 2 Pro مع معالج سنابدراجون 888 إلى جانب ما يصل إلى 12 (أو 16) جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPDDR5، ناهيك عن السعة التخزينية التي ستصل إلى 512 جيجابايت من النوع الرائد UFS 3.1، إلى جانب كل ما سبق، من المتوقع أن يقدّم الهاتف تقنية شحن سريعة جدًا 110 وات، وكذلك تبريد احترافي رائد.