أفضل سماعات الأذن اللاسلكية بتقنية عزل الضوضاء

هل تبحث عن سماعات لاسلكية بتقنية عزل الضوضاء؟ للاستماع إلى ما تحب دون أن تشوش عليك الضوضاء الخارجية كبكاء طفل أو صياح جار لك أو ضوضاء المواصلات والطائرة. هنا بعض الترشيحات المناسبة لك.

Samsung Galaxy Buds Pro

سماعة Galaxy Buds Pro من سامسونج تحتوي على ميزة عزل الضوضاء النشط Active Noise Cancellation المعروفة اختصاراً بـ ANC وتتمتع بمزايا أخرى مثل مقاومة الماء وخيارات التحكم باللمس وبطارية تدوم إجمالاً حتى 18 ساعة عند تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء و 28 ساعة عند تعطيلها.

سعر سماعات Samsung Galaxy Buds Pro هو 200 دولاراً أمريكياً.

Apple AirPods Pro

سماعات AirPods Pro من ابل تحتوي على ميزة إلغاء أو عزل الضوضاء النشط ANC مع ميزة مقاومة العرق و قطرات الماء وخيارات التحكم باللمس وهي قد تكون الخيار الأول لأصحاب هواتف الايفون.

تدوم البطارية إجمالاً حتى 18 ساعة عند تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء و 20 ساعة عند تعطيلها، ويبلغ سعرها حالياً 250 دولاراً أمريكياً.

Sony WF-1000XM3

تحتوي سماعة WF-1000XM3 من سوني على ميزة عزل الضوضاء ANC مع خيارات التحكم عبر اللمس وبطارية تدون حتى 18 ساعة عند تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء و 24 ساعة عند تعطيلها. يبلغ سعر سماعة سونيWF-1000XM3 نحو 230 دولاراً أمريكياً.

Bose QuietComfort Earbuds

إذا كنت من هواة منتجات شركة Bose فقد تعجبك سماعات Bose QuietComfort Earbuds والتي تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء مع 11 مستوى مختلف.



تدوم السماعات حتى 12 ساعة إجمالاً عند تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء وتحتوي على ميزة مقاومة العرق و رذاذ الماء والتحكم عبر اللمس، ويصل سعرها إلى 280 دولاراً أمريكياً.