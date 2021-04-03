10 أشياء لن تصدق أنها محظورة في بعض دول العالم

هل تصدق أن مشاية الأطفال التي يستخدمها معظم الناس محظورة في دولةٍ ما؟ مجلة “ريدر ديجست” الأمريكية نشرت تقريرًا كشفت من خلاله عن أغرب الأشياء المحظورة في بعض الدول.

مشاية الأطفال:

تم حظرها في كندا في عام 2004، وهذا يعني أن الأطفال لا يمكنهم الزحف من خلال المشايات المساعدة لهم، وعليهم أن ينتظروا حتى يتعلموا المشي بمفردهم، وبحسب المجلة فإن القبض عليك في كندا تمتلك مشاية أطفال أو تبيعها؛ يعني أن تتكبد غرامة تصل إلى مائة ألف دولار.

الكاتشب، المايونيز والخل:

في المدارس العامة في فرنسا؛ هذه الأشياء الثلاثة مسموح استخدامها بكميات محدودة، وذلك في محاولة لتحسين جودة وجبات طلاب المدارس، وتنصّ القاعدة في المدارس، على أن هذه الأشياء لا تكون متاحة مجانًا، ويتم تقديمها بكمية محدودة، حسب الطبق المطلوب من قبل الطالب.

البدانة:

إذا كنت تعيش في اليابان وعمرك يتراوح بين 40 و 74، فهناك قانون يلزم الشركة التي تعمل بها بقياس خصرك، وإذا كان محيط خصرك أكبر من الحدود التي تفرضها الحكومة؛ فسيتم إعطاؤك إرشاداتٍ غذائية وقد يتم تغريم الشركة التي تعمل لديها.

العلكة:

استيراد العلكة في سنغافورة أمر غير قانوني ومحظور بشكل نهائي، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن استخدام بعض أنواع العلكة لأسباب طبية، ومخالفة هذا القانون؛ قد تدفع المُخالف للسجن أو غرامة مالية ضخمة.

نزهة الكلاب:

في روما بإيطاليا؛ هناك بعض القواعد الصارمة المتعلقة بالحيوانات، حيث إن أخذ الكلاب في نزهة أمرٌ مشروطٌ، ويجب أن يكون في أوقات معينة، وفي حالة عدم الالتزام فقد يتكبد المخالف غرامة تصل إلى 700 دولار.

بيض الحلوى:

في الولايات المتحدة الأمريكية، تم حظر الحلوى التي تأتي على شكل بيض مثل Kinder؛ وذلك لأن هذه الحلوى تأتي مع لعبة صغيرة في الداخل وتم اعتبارها خطيرةً لأنها قد تؤدي إلى اختناق الأطفال، وبالفعل تم اعتقال بعض الأشخاص في المطارات أثناء محاولتهم تهريبها للولايات المتحدة من كندا.

الكعب العالي:

منذ عام 2009 مُنع الناس من ارتداء الكعب العالي في جميع المواقع التاريخية والأثرية، لأنها قد تؤدي إلى إتلاف بعض الآثار.

جينز أزرق:

في كوريا الشمالية؛ لا يُسمح لك بارتداء جينز باللون الأزرق، لكن لا تقلق لا يزال بإمكانك ارتداء واحدٍ باللون الأسود، أما السبب فهو اعتبار اللون الأزرق مرتبطًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ضوضاء:

في أستراليا وتحديدًا في ولاية فيكتوريا؛ يُمنع إصدار أي ضوضاء عالية خلال الليلة، وفي يوم الجمعة يُمنع منعًا باتًا إصدار أي ضوضاء صاخبة طوال اليوم.

السمكة الذهبية:

في روما الإيطالية؛ لا يُسمح بوضع السمك ذي اللون الذهبي في وعاء زجاجي، إذ يعتبر هذا الأمر قاسيًا لأن الوعاء يحدّ من تدفق الأكسجين ويمكن أن يتسبب في فقدان البصر، كما يُحظر منح السمكة الذهبية أو أي حيوان آخر كجائزة لشخص ما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية