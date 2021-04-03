شركة تسلا تزيد من إنتاجها بـ180 ألف سيارة في الربع الأول فقط

أعلنت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية من خلال بيان لها، أنها أنتجت أكثر من 180 ألف سيارة خلال الربع الأول من العام وذلك ضمن خطة زيادة الإنتاج، وقامت بستلم 185 ألف سيارة.

وأفادت وكالة “بلومبيرج” للأنباء نقلاً عن الشركة “لقد شجعنا الاستقبال القوي للسيارة موديل واي في الصين، ونتقدم سريعا صوب طاقة الإنتاج الكاملة”، وأن موديل (إكس، إس) الجديدين حظيا باستقبال جيد على نحو استثنائي.

من جهتها صرحت شركة هيونداي وشركة كيا التابعة لها إن مبيعاتها زادت بنسبة 76% في الولايات المتحدة الأمريكية خصوصاً السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا