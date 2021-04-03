وجبة طعام على متن طائرة بوينغ 777 المركونة تكلفتها 540 دولارا

بدأت أكبر شركة طيران في اليابان بتقديم وجبة طعام على متن طائرة بوينغ 777 المركونة في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو، للإستفادة منها وذلك مقابل 540 دولارا للوجبة الواحدة.

جاءت الفكرة من قبل الموظفين اللذين أرادوا الاستفادة بشكل أفضل من الطائرة المتوقفة بسبب جائحة كورونا وأطلق على الفكرة اسم “restaurant with wings” ويمكن للشخص أن يختار الدرجة الأرخص من درجة رجال الأعمال مقابل 269 دولارا.

يذكر أن الخطوط الجوية السنغافورية أتاحت فرصة لتناول الغداء على متن طائرة إيرباص A380 المتوقفة في المطار الرئيسي وتم بيع أول مقعدين بغضون نصف ساعة فقط.

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