افتتاح مركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي بمصراتة

افتتح، السبت، مركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي بمصراتة الذي نفذته وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا”.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز “عبدالرؤوف بادي” إن المركز سيقدم خدماته لجميع الليبيين، وسيسهم في توطين العلاج الطبيعي بالداخل وتخفيف معاناة المرضى من العلاج في الخارج.

من جانبه أكد القنصل العام التركي في ليبيا “غوركان غورمريجليلار” أن رابط الصداقة بين دولتي ليبيا وتركيا كبير جدا، مؤكدا وقوفهم مع ليبيا في جميع الأوقات والظروف.

وأضاف “غورمريجليلار” أن افتتاح المركز اليوم يمثل جزءا بسيطا من التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تعاونا على تقديم ما هو أكبر من هذا، وفق قوله.

أما وزير الصحة الزناتي فقد أعرب عن سعادته ومشاركته في افتتاح هذا المركز، مضيفا أن الحقب السابقة شهدت إفشالا لقطاع الصحة، والوزارة ستكون داعما أول لهذا المركز.

وخصص مركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي بمصراتة بعلاج إصابات الحروب، والإصابات الرياضية، وإصابات حوادث المرور، وإصابات العمل، وعلاج الأشخاص الذين ولدوا بتشوهات مختلفة، فضلاً عن حالات التوحد.

يشار إلى أن مشروع مركز الصداقة التركي الليبي للعلاج الفيزيائي بمصراتة بدأ العمل فيه منذ عام 2013م.

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