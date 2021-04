تركيا بدأت أمس الجمعة إعطاء جرعات من لقاح فايزر/بيونتيك للوقاية من كورونا المستجد لتقدم بذلك لقاحا ثانيا في حملتها التي بدأت في منتصف يناير مع تسجيل حالات الإصابة الجديدة رقما قياسيا. وفقا لرويترز.

وأعطت تركيا 16.5 مليون جرعة حتى الآن في أنحاء البلاد. وشمل ذلك أكثر من 7 ملايين شخص تلقوا جرعة ثانية من اللقاحات التي أنتجتها شركة سينوفاك الصينية.

وشمل إعطاء اللقاحات حتى الآن أولئك الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومجموعات أخرى ذات أولوية.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه إن 2.8 مليون جرعة في المجمل من لقاح فايزر وصلت إلى تركيا ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 4.5 مليون في الأيام القادمة.

وتابع أن الناس يمكنهم اختيار اللقاح الذي يريدون أن يتلقوه حين يأتي دورهم.

وأضاف أن المستهدف هو تطعيم أغلبية السكان بحلول يونيو.

وذكر إمري يافوز إنه وزوجته تلقيا لقاح فايزر/بيونتيك لأن ابنتهما التي تدرس في أوروبا قالت إنها قد لا تسمح بدخول من يتلقون لقاح سينوفاك.

وتابع بعدما تلقى جرعته الأولى في مستشفى مدينة أنقرة “هناك جدل دائر في الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيقبل لقاح سينوفاك أم لا. وبالتالي اخترت هذا (لقاح فايزر/بيونتيك) كي أكون في الجانب الآمن”.

وفرضت تركيا مؤخرا إجراءات عزل عام جديدة في عطلات نهاية الأسبوع بأغلب المقاطعات مع بلوغ حالات الإصابة أعلى مستوى لها على الإطلاق في كافة أنحاء البلاد.

وسجلت تركيا 40806 حالات جديدة أمس الخميس وهو أعلى مستوى منذ بدء الجائحة.

واستقر إجمالي عدد حالات الإصابة عند 3.358 مليون حتى أمس الخميس والوفيات عند 31713. ووفقا لإحصاء رويترز، تحتل تركيا حاليا المركز الخامس عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية بناء على متوسط الأعداد على مدى 7 أيام.

The post تركيا تبدأ باستخدام جرعات من لقاح فايزر بعد لقاح سينوفاك للوقاية من كورونا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا