مواد غذائية مثالية لوجبة العشاء

الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، كشفت عن المواد الغذائية التي يمكن تناولها في وجبة العشاء دون خوف من زيادة الوزن.

وتشير الخبيرة، إلى أن القيود الصارمة تنتهي عادة بالإحباط، لذلك من الأفضل تناول وجبة العشاء قبل 3 ساعات من الخلود للنوم.

وتقول، “من الصعب أن يغفو الإنسان عندما تكون معدته ممتلئة بالطعام، وسيكون من الصعب الاستيقاظ في الصباح. كما يجب استخدام طبق صغير فقط. لأن هذه خدعة نفسية تساعد على تناول كمية أقل من الطعام”. وفق لنوفوستي.

وتنصح الخبيرة بتناول المواد الغذائية التالية في وجبة العشاء:-

1- خضروات طازجة ومطبوخة، تهضم خلال 30-40 دقيقة، ولا تشكل ثقلا على المعدة.

2 – منتجات الألبان: سهلة الهضم، وتحتوي على البروتينات وبكتيريا تكافلية، تؤثر إيجابيا في عمل الجهاز الهضمي، وتساعد على فقدان الوزن بفعالية.

3 – البيض مع الكرفس وخضروات أخرى.

4 – الأسماك غير الدهنية. هذه سهلة الهضم مقارنة باللحوم الحمراء.

5 – لحم الدجاج أو الديك الرومي، ومن الأفضل أن يكون مطبوخا في الفرن أو مطهوا على البخار.

6 – جبن قليل الدسم، لأنه يخلق شعورا سريعا بالشبع ويسرّع عملية التمثيل الغذائي.

