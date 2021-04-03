جديد آبل.. حامل هواتف ذكية بمواصفات غير مسبوقة

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن حامل هواتف ذكية مغناطيسي بمواصفات مميزة أطلقت عليه بيلكين.

ويتميز الحامل الجديد بقدرته على تتبع حركة الوجه خلال تصوير مقاطع الفيديو، وبقدرته على الاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، وتيك توك وغيرها، وبإمكانية عمله في الوضع الرأسي والأفقي، وإمالته حوالي 15 ل30 درجة، وتدويره بشكل كامل.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الحامل الجديد يعمل بشكل متوافق مع أجهزة آيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس.

وأكدّت الشركة الأمريكية أنّ الحامل الجديد لا يتتبع الوجه عند إجراء مكالمات الفيديو إلّا على تطبيق بيلكين أو إس، أو عند تسجيل الفيديو.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد طرح الحامل الجديد في الأسواق ولا عن سعره

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