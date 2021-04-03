منوعات

جديد آبل.. حامل هواتف ذكية بمواصفات غير مسبوقة

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن حامل هواتف ذكية مغناطيسي بمواصفات مميزة أطلقت عليه بيلكين.

ويتميز الحامل الجديد بقدرته على تتبع حركة الوجه خلال تصوير مقاطع الفيديو، وبقدرته على الاتصال بمنصات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، وتيك توك وغيرها، وبإمكانية عمله في الوضع الرأسي والأفقي، وإمالته حوالي 15 ل30 درجة، وتدويره بشكل كامل.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الحامل الجديد يعمل بشكل متوافق مع أجهزة آيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس.

وأكدّت الشركة الأمريكية أنّ الحامل الجديد لا يتتبع الوجه عند إجراء مكالمات الفيديو إلّا على تطبيق بيلكين أو إس، أو عند تسجيل الفيديو.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد طرح الحامل الجديد في الأسواق ولا عن سعره

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك