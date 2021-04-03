كلاب ضالة تقتل مسنة بريطانية بطريقة مرّوعة

لقيت مسنة بريطانية لم تُكشف هويتها، مصرعها بطريقة مروعة بعدما تعرضت لهجوم قامت به مجموعة من الكلاب الضالة التي اقتحمت حديقة منزلها.

وقالت الشرطة إن المسنة التي تبلغ من العمر 80 عاماً والتي تعيش في مدينة برمنغهام توفيت متأثرة بالجراح التي أصيبت بها خلال هجوم الكلاب.

وأشارت الشرطة إلى تلقيها بلاغا يفيد بوصول امرأة مسنة للمستشفى بحالة صعبة، وأكدّت فشل الأطباء في إنقاذ حياتها رغم كل محاولتهم.

وأضافت أنّ عملية تشريح الجثة ستكشف بشكل أوضح عن ملابسات هذا الحادث وما إذا كان متعمداً أم لا.

يذكر أنّ الشرطة البريطانية اعتقلت صاحب الكلاب البالغ من العمر 43 عاماً لكونه المسؤول عن هذا الهجوم، وقالت إنّ إهماله تسبب بوفاة المسنة بطريقة مروعة.

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