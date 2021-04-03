فولفو تمنح عمالها إجازة لمدة 6 أشهر.. والسبب!

قررت شركة فولفو الرائدة في مجال صناعة السيارات منح عمالها إجازة أبوة وأمومة لمدة 6 أشهر.

وقالت الشركة الرائدة في صناعة الشاحنات إنّ الشركة ستمنح عمالها الذين يمتلكون خدمات تزيد عن عام واحد إجازة أبوية لمدة أشهر يمكنهم أخذها بدءاً من 1 أبريل الجاري.

وسيحصل الموظفون على 80 % من أجرهم الأساسي خلال فترة الإجازة التي يمكنهم أخذها خلال السنوات ال3 الأولى من الأبوة بصرف النظر عن جنسهم.

وبررت الشركة هذا القرار برغبتها بالتماشي مع تشريعات مماثلة يتم تطبيقها في السويد، ومن مبدأ المساواة والعدل بين الجنسين.

يذكر أنّ أكثر من 41 ألفاً من موظفي فولفو سيستفيدون من إجازة الأبوة التي أطلقتها الشر

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