السائح ينفي للرائد وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا ليبيا

تضارب في موعد وصول لقاح كورونا نفى عضو اللجنة الاستشارية العلمية لمجابهة جائحة كورونا حيدر السائح، السبت للرائد، الأنباء المتداولة عن وصول الدفعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس إلى ليبيا.

وفي سياق متصل أكدت مصادر من اللجنة الاستشارية في تصريحات صحفية، وصول اللقاح في الخامسِ من أبريل الجاري، وأن شحنة اللقاح وصلت حاليا للموانىء التركية؛ تمهيدا لنقلها جوا لليبيا.

وكان رئيس مركز مكافحة الأمراض بدرالدين النجار قد أكد في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي وصول 340 ألف جرعة من لقاح “أسترازينكيا “البريطاني لليبيا في أبريل الحالي.

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