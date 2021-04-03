شاومي تطلق سوارا ذكيا يعمل أسبوعين بالشحنة الواحدة

طرحت شركة شاومي الصينية سوارا ذكيا مميزا بشريط مطاطي أطلقت عليه Mi Smart Band 6.

وزودت الشركة الصينية سوارها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 1.56 بوصة تعرض أكثر من 130 واجهة تشغيل، وبشريط مطاطي يحتوي على مجموعة من الفتحات التي تساعد المستخدم على التحكم بمقاس قطر السوار.

وسيحتوي السوار الجديد على حساسات خاصة لقياس معدل نبضات القلب، ومزود ب30 نظام لمتابعة النشاط البدني كعدد الخطوات، والمسافة التي يقطعها بشكل يومي على الدراجة الهوائية، بالإضافة لحساس لقياس معدلات الأوكسجين، وأنظمة لمراقبة معدلات النوم.

ويتميز هذا السوار بوجود بطارية قوية تجعله يعمل لمدة أسبوعين خلال الشحنة الواحدة.

يشار إلى أنّ الشركة الصينية ستطلق السوار الجديد بنسختين نسخة عادية ب45 دولارا أمريكيا، أما النسخة الثانية ستكون مزودة بشريحة NFC وستطلق بسعر 60 دولارا أمريكيا.

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