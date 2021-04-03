كاسيو تكشف عن ساعة G-Shock الذكية مع نظام Wear OS

كشفت شركة الساعات العريقة، كاسيو، اليوم عن أول ساعة ذكية ضمن العلامة التجارية المحبوبة G-Shock، ساعة G-Shock الذكية الجديدة ستأتي مع نظام التشغيل Wear OS من قوقل، وستحمل رقم النموذج GSW-H1000، وكما نعلم، خط إنتاج G-Shock معروف عالميًا بالمواصفات القياسية من حيث قدرة التحمل والتصميم القوي.

مواصفات ساعة G-Shock الذكية

تأتي الساعة مع تصميم G-Shock المعتاد والضخم مع ظهر من التيتانيوم لزيادة القوة، الساعة مقاومة للصدمات، المياه وكذلك الأتربة، كما يمكنك أن تسبح بها وتغوص حتى عمق 200 متر دون أن تتأذى الساعة.

تأتي الساعة مع شاشة 1.32 بوصة من نوع Dual-Layer وهي التي تأتي من نوع LCD ويمكنك من خلالها استخدام الساعة واستعراض النظام بالكامل، ونظرًا لوجود نظام Wear OS الخاص بجوجل في الساعة فيمكنك أن تحمل التطبيقات وكذلك تستمتع بخدمات مساعد جوجل الشخصي Google Assistant إلى جانب المزيد من الخواص والمميزات.

إلى جانب ما سبق، الساعة تأتي مع عدد كبير من المستشعرات والمميزات، ونبدأ مع دعمها لوجود GPS مدمج فيها، إلى جانب مستشعر نبضات القلب وكذلك مستشعر ضغط الهواء، أضف إلى ذلك وجود بوصلة وأكثر من مستشعر آخر، هذا إلى جانب دعم الساعة للتمرينات الرياضية من خلال تطبيقها المخصص.

بطارية الساعة ستعمل حتى شهر كامل دون الحاجة للشحن! وإلى جانب ذلك، ستتوفر الساعة بالألوان الأسود، الأزرق والأحمر وذلك بسعر مرتفع نسبيًا، حيث يصل سعر الساعة إلى قرابة 600 يورو أوروبي!