مرض خطير يهدد الذين يتناولون البرتقال بكثرة

أظهرت دراسة جديد قام بها علماء تابعون لجامعة إنديانا في الولايات الأمريكية المتحدة خطورة الإفراط في تناول البرتقال.

وقال العلماء إنّ تناول البرتقال بكثرة قد يؤدي لإصابة الشخص بسرطان الجلد، وأشارو إلى أنّ تناول حصتين من البرتقال بشكل يومي يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 63%.

وبرر الباحثون الأمر باحتواء ثمار البرتقال على مادة السورالين الموجودة بالحمضيات بشكلٍ عام والبرتقال بشكلٍ خاص، والتي تمتلك خصائص حساسة تؤدي لحدوث هذا التفاعل.

وأوضح العلماء أنّ أصحاب البشرة الفاتحة والفاتحة جداً هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان مقارنةً بالأخير.

ودعا العلماء الناس لتناول البرتقال بشكل يومي، وبشكل حصة واحدة يومياً ليتجنبوا الإصابة بهذا السرطان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية