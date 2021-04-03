ابل الآن ترفض قبول التطبيقات التي تجمع البيانات دون موافقة المستخدم!

في سبيل الحفاظ على خصوصية المستخدمين، بدأت ابل رفض كافة تحديثات التطبيقات التي لا تلتزم بقواعد الشفافية في جمع البيانات. تلك القواعد التي فرضتها ابل مؤخراً من أجل منع التتبع ستدخل حيز التنفيذ بدايةً من تحديث iOS 14.5 القادم.

كل جهاز يحتوي على ما يعرف بمعرف المعلنين IDFA والذي تطلب التطبيقات الوصول إليه من أجل تتبع المستخدم وجمع بياناته.

مع تحديث iOS 14.5 يجب أن تطلب جميع التطبيقات والألعاب الأذن أولاً من المستخدم قبل الوصول إلى معرف المعلنين IDFA الخاص بجهازه.

وفقاً لما ذكرته مجلة فوربس فقد شهدت تحديثات لتطبيقات وألعاب عدة رفضاً من ابل بعد مراجعتها لقيامها بجمع البيانات من جهاز المستخدم وتتبع نشاطه دون علمه.

عند قيام أي تطبيق بتتبع المستخدم سوف تظهر نافذة تنبه المستخدم لذلك وللمستخدم حرية الموافقة أو الرفض.

إذا قرر المستخدم اختيار عدم التتبع، لن تتمكن التطبيقات من الوصول إلي معرف الإعلانات الخاص به وجمع بياناته، وبالتالي إما لن يظهر الإعلان أو سوف تكون الإعلانات أقل صلة واستهدافاً للمستخدم، لأن الشركات الإعلانية لن تعرف أي إعلان يجب أي يظهر لأي مستخدم.

نوعية البيانات التي تجمعها التطبيقات تشمل مواصفات الجهاز والموديل ونسبة الشحن ونوع الاتصال والموقع الجغرافي ونسخة التطبيق وآخر تحديث ومدة الاستخدام وغير ذلك.

تحديث iOS 14.5 حالياً قيد التجربة وهو متاح للمطورين فقط ومشتركي البرنامج التجريبي وسوف يتاح لكافة المستخدمين خلال شهر إبريل الجاري.