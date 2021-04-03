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فيفو تطلق هاتفا بمعالج قوي ومواصفات مميزة

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بمعالج قوي ومواصفات مميزة أطلقت عليه Vivo X60t.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 1100 ومعدل تحديث 120HZ، ونظام تشغيل Android 11، وواجهة OriginOS.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.56 بوصة، وجودة عرض Full HD، وستضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستصل مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز ل128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ مساحتها 8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف ببطاريته التي ستأتي بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، واي فاي، بلوتوث، شريحة NFC للدفع الإلكتروني، مستشعر للبصمات ومنفذ 3.5 للسماعات.

يشار إلى أنّ فيفو ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق الصينية حالياً بسعر 530 دولارا أمريكيا، على أن تطلقه لاحقاً في باقي أنحاء العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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