كورونا يهدد مسلسل “خلي بالك من زيزي”

بات مسلسل خلي بالك من زيزي مهدداً بالاستبعاد من السباق الرمضاني بعد اكتشاف إصابة الفنانة صفاء الطوخي بفيروس كورونا المستجد.

وفور اكتشاف إصابتها بالمرض دخلت الفنانة المصرية العزل الصحي وفق البروتوكول المعمول به في مصر، حيث من المقرر أن تبقى لمدة أسبوعين في العزل مع إجراء مسحات أسبوعية.

ووضعت إصابة صفاء التي تلعب دورا رئيسا في العمل الذي تلعب بطولته الفنانة أمينة خليل الشركة المنتجة في موقفٍ محرج.

وقالت بعض التقارير إنّ الشركة تفكر في عدة سيناريوهات من أجل عرض المسلسل الذي بدأت تصويره في فترةٍ متأخرة، منها تأجيل عرض المسلسل للنصف الثاني من رمضان أو تغيير السيناريو.

يشار إلى أنّ قناة MBC الناقلة للمسلسل نشرت البوستر الخاص بالعمل الذي تصدرته النجمة أمينة خلي

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