آلية جديدة لتحديث لقاح كورونا الروسي بيومين

أكدّ رئيس مركز غاماليا الروسي للبيولوجيا المجهرية إلكسندر غينسبورغ توصل مركزه لآلية جديدة تساعد على إدخال تغييرات على لقاح سبوتنيك –V خلال يومين فقط.

وقال إلكسندر إنّ الهدف من هذا الأمر مكافحة تطورات الفيروس، وأشار إلى أنّ التكنولوجيا الجديدة تعتمد على ناقلات الفيروس الغدية، حيث يتم خلال يوم واحد تخليق متسلسل جديد للبروتين يدخل في اليوم التالي للمتجه الغدي للمستخدم.

وأشار إلى عدم وجود دليل يؤكد ما إذا كان اللقاح المعدل بحاجة للخضوع لمراحل اللقاح السابقة أم لا، وقال إنّ بعض الدول تسمح بتجريب اللقاح المعدل على 100 شخص فقط لا غير.

وأوضح أنّه في حال ظهور رد مناعي واقٍ ضد السلالة الجديدة سيتم إنتاج اللقاح المعدل على دفعات.

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد بدأ في الفترة الماضية بالتحول لسلالات جديدة سريعة الانتشار.

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