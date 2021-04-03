اكتشاف طريقة قتل المومياء تاكابوتي المصرية

كشفت دراسة جديدة قام بها عدد من العلماء الأداة التي استخدمت في قتل المومياء تاكابوتي.

وقال العلماء في الكتاب الذي نشروه عن حياتها بعنوان حياة “تاكابوتي في مصر القديمة، التحقيق في مومياء بلفاست”، إنّ المومياء قتلت بفأس كانت شائعة الاستخدام بين الجنود الآشوريين والمصريين.

وأظهر تحليل الحمض النووي والأشعة السينية والتصوير المقطعي، وتحليل الشعر ومواد التحنيط قيام البعض بمطاردتها، قبل أن يقوم أحدهم بضربها بالفأس من الخلف وهو ممسك للفأس وذراعيه مثنيتين ليمنح الضربة أقصى قوة ممكنة.

وقال العلماء إنّ الضربة كانت قاتلة لتاكابوتي التي توفيت عن عمر يتراوح ما بين نهاية العشرينيات وبداية الثلاثينيات.

وأكدّ العلماء بأنّ تاكابوتي حظيت باهتمام كبير خلال التحنيط، حيث تم قص شعرها، تجعيده، وتصفيفه بطريقة مميزة.

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