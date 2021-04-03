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هند صبري تعلن تعافيها من كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الفنانة التونسية هندي صبري تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك قالت فيه إنّ نتيجة المسحة الأخيرة لها جاءت سلبية مؤكدةً تعافيها من الفيروس السريع الانتشار.

وتمنت النجمة التونسية في نهاية منشورها الشفاء العاجل للمرضى، وزوال المرض من العالم.

من جهةٍ أخرى عبّرت هند صبري عن سعادتها بالمشاركة في موكب المومياوات في مصر، حيث قالت في تغريدةٍ نشرتها على تويتر: “الرحلة الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصري لمتحف الحضارة، من بينها 18 مومياء لملوك و4 ملكات، والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام.. فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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