ريلمي تكشف مواصفات هاتفها المرتقب X7 Pro

طرحت شركة ريلمي الصينية هاتفا جديدا بمواصفات مميزة أطلقت عليه Realme X7 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensty 1000 Plus ونظام تشغيل Android 11 وواجهة Realme UI 2.0.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.55 بوصة ودقة عرض 1080*2400 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و8 ميغا بيكسل للثانية، و2 ميغا بيكسل للثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 أو 256 غيغا بايت مع إمكانية زيادة هذه المساحة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستصل مساحتها لـ8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ ريلمي ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 365 دولارا أمريكيا.

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