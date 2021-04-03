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أطباء يجرون عملية حساسة رغم حريق في المستشفى

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن طاقم طبي مكون من 8 أطباء من إكمال عملية قلب مفتوح رغم اندلاع حريق في سطح المستشفى.

حيث قام الأطباء العاملين في المستشفى الواقع بمدينة بلاجوفيتشنسك شرق روسيا باستخدام مراوح لمنع وصول النار لغرفة العلميات، وحافظوا على استمرار الكهرباء من خلال مصدر للطاقة.

ونجح الأطباء في إكمال العملية التي استمرت ساعتين، ليقوموا بعدها بنقل المريض لمحكان آمن.

من جانبه قال أحد الأطباء المشاركين في العلمية إنّ العملية كانت حساسة ولتغيير الشرايين، ولم يكن أمامنا سوى هذا الخيار.

من جهةٍ أخرى قالت وزارة الطوارئ إنّها أجلت 128 فرداً من المستشفى الذي بني عام 1907 فور اندلاع الحريق وانتشار النار في الأسقف الخشبية.

يذكر أنّ حريق المستشفى تم إخماده من قبل رجال الإطفاء دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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