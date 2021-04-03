نسرين طافش وأحمد عز يجتمعان في رمضان بمسلسل إذاعي

سيشهد شهر رمضان المبارك اجتماع النجمة السورية نسرين طافش والنجم المصري أحمد عز في مسلسل إذاعي سيطلق عليه نادي أندرويد.

وأكدّت الشركة المنتجة بدء تسجيل حلقات العمل المقرر عرضه وقت الإفطار بتوقيت القاهرة على إحدى الإذاعات.

وستدور أحداث المسلسل في إطار الكوميديا الطريفة المستمدة من الحياة اليومية ومشاكلها.

يذكر أنّ النجم المصري أحمد عز سيظهر في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل هجمة مرتدة، حيث يجسد دور شخص تحاول جهة أجنبية تجنيده لصالحها، قبل أن ينجح في التواصل مع المخابرات المصرية وينضم إليها، في حين ستشارك نسرين طافش في مسلسل المداح، حيث ستلعب دور زوجة رجل دين ينتمي للطرق الصوفية.

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