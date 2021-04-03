مهرجان مونترو السويسري يتحدى كورونا ويقام في موعده

أكدّ منظمو مهرجان مونترو السويسري لموسيقى الجاز إقامة المهرجان في موعده المقرر في يوليو القادم رغم انتشار فيروس كورونا.

وقالت اللجنة المنظمة إنّ المهرجان سيقام في الفترة ما بين 2 و17 يوليو، وإنّ قسما منه سيقام في الهواء الطلق على بحيرة جنيف.

وأكدّوا إمكانية تغيير موعد الدورة 55 من المهرجان في حال اقتضت الظروف الصحية ذلك.

وأشار المنظمون إلى إقامتهم منصة رئيسية للحفلات على شاطئ البحيرة، وسيكون أمامها مدرج يتسع لـ600 شخص.

وأوضح المنظمون أنّ فنانين سيقومان بإحياء كل ليلة من ليالي المهرجان على أن يقوموا بالإعلان عن البرنامج خلال الفترة القادمة.

يذكر أنّ اللجنة المنظمة اضطرت لإلغاء نسخة العام الماضي لأول مرة منذ انطلاق المهرجان عام 1967 بسبب انتشار فيروس كورونا.

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