مايكروسوفت تغلق تطبيق Cortana الشهير

قررت شركة مايكروسوفت الأمريكية إغلاق تطبيق Cortana الشهير المخصص للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأي أو إس.

وقالت الشركة في بيانها إنّها أعلنت عن قرار إيقاف التطبيق في يوليو الماضي، وأكدّت استمرارية المساعد الذكي في التطبيق بالتطور كمساعد ذكي إنتاجي.

وأشارت الشركة الأمريكية لقيامها بمزامنة تذكيرات تطبيق Cortana والقوائم والمهام بشكل تلقائي مع تطبيق Microsoft To Do الذي يمكن للمستخدمين تحميله بصورة مجانية.

وبرر الخبراء قرار الشركة الأمريكية بفشل التطبيق في تحقيق رواج كبير بين المستخدمين، بالإضافة لإخفاقه في تأمين اتصال سلس لتلك الأجهزة مع الحواسيب العاملة بنظام أندرويد.

يذكر أنّ مايكروسوفت أكدّت استمرارها في عملية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ليستمر مساعدها الصوتي في العمل مع الحاسوب بأفضل صورة ممكنة.

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