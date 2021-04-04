تقرير – هواتف سامسونج وأبل هي أكثر هواتف يتم تقليدها عالميًا

عندما تقوم سامسونج أو أبل بإطلاق هاتف ذكي جديد للسوق العالمي، تقوم عدد كبير من الشركات بمهمتها المعتادة، وهي تقليد هواتف سامسونج وأبل، وهذا الأمر حقًا منتشر بشكل عالمي لدرجة أن الهواتف المقلدة تصدر أحيانًا حتى قبل إطلاق الهواتف رسميًا!

هواتف سامسونج وأبل هي أكثر هواتف مقلدة

طبقًا لتقرير جديد، أكثر هواتف يتم تقليدها هي هواتف سامسونج وأبل إلى جانب هواتف هواوي في بعض المناطق، وقد أتى هذا التقرير من الصين نفسها عن منصة CNBeta، هذا بينما تأتي سامسونج في المركز الأول كأثر شركة يتم تقليد هواتفها.

التقرير استخدم بيانات من منصة اختبار الهواتف الذكية AnTuTu ومن بيانات خاصة بتلك المنصة، حيث أن المنصة وحدها قد اكتشفت أكثر من 572303 هاتف ذكي مقلّد ومزيف من مارس 2020 وحتى فبراير 2021، أي أن حوالي 4.24% من الهواتف التي تم فحصها عبر المنصة هي هواتف مقلدة ومزيفة!

من أكثر الهواتف المزيفة المنتشرة أيضًا هو هاتف هواوي P10، وهو هاتف قديم نسبيًا، هذا إلى جانب آيفون X بالطبع، في حين أنه وبعد ثورة شبكات الجيل الخامس، قامت الشركات الصينية المقلدة بوصف هواتفها بأنها تدعم شبكات الجيل الخامس مع وضع لوجو 5G على الهواتف، وهذا بالطبع غير حقيقي على الإطلاق!

على أي حال، لا ننصح أبدًا بشراء واقتناء الهواتف المقلدة سواء كانت هواتف آيفون أو أندرويد، وننصحكم بشراء هواتف أصلية من الشركات المعروفة لنا جميعًا حتى ولو كانت من الفئة المتوسطة أو تحت المتوسطة.